Белгород, , 12:13 — REGNUM Руководители управляющих компаний будут сдавать экзамен на профпригодность в Белгородской области в 2020 году. В жилищный надзор с заявкой на квалификационный аттестат обратилось уже 60 глав из 138, сообщили 3 февраля в пресс-службе губернатора и правительства области.

В состав лицензионной комиссии входят представители органов исполнительной власти, руководители УК уже прошедшие аттестацию и общественные деятели региона. Профэкзамен необходим для получения управляющими компаниями лицензии на оказание услуг. Нарушение этих требований влечёт за собой административный штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

«Удачно сдав этот экзамен, директор управляющей организации подтверждает свой профессиональный уровень. Таким образом, собственники понимают, что этот руководитель способен качественно выполнять свои обязанности», — пояснил начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бердихин.

Квалификационный экзамен проводится каждые пять лет.