Москва, 3 февраля 2020, 12:15 — REGNUM 5 февраля в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

В дискуссии примут участие:

  • Колеров М. А. — главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
  • Баранчик Ю. В. — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, кандидат философских наук;
  • Демурин М. В. — политический обозреватель ИА REGNUM, политолог;
  • Кошкин А. А. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук;
  • Павленко В. Б. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;
  • Плотников А. Ю. — профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук;
  • Стремидловский С. М. — шеф-редактор церковно-политической редакции, политолог;
  • Тарасов С. Н. — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).

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