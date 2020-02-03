Москва, 3 февраля 2020, 12:15 — REGNUM 5 февраля в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».
В дискуссии примут участие:
- Колеров М. А. — главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
- Баранчик Ю. В. — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, кандидат философских наук;
- Демурин М. В. — политический обозреватель ИА REGNUM, политолог;
- Кошкин А. А. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук;
- Павленко В. Б. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;
- Плотников А. Ю. — профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук;
- Стремидловский С. М. — шеф-редактор церковно-политической редакции, политолог;
- Тарасов С. Н. — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук.
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).
Аккредитация СМИ: