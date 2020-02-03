Рига, , 12:06 — REGNUM Число заключённых в Латвии за последние 10 лет сократилось с 7000 до 3400 человек, тем не менее страна не может выполнить требования комитета Совета Европы относительно условий содержания заключённых. Об этом сообщила начальник Управления мест заключения Илона Спуре порталу LSM.

По ее словам, из этого числа 950 человек имеют статус задержанных, остальные отбывают наказание по вступившим в силу приговорам суда. Сокращение числа заключённых позволило Латвии соответствовать норме, согласно которой на каждого заключённого должно приходится по 4 квадратных метра личного пространства.

Она добавила, что всего 27% камер в пенитенциарной системе Латвии относятся к камерам закрытого типа. В основном, это камеры ещё советского периода, напоминающие казармы.

По словам Спуре, в настоящее время на обновление всех девяти тюрем Латвии выделено 3,6 млн евро. На эти деньги, по ее словам, возможно переоборудовать только один корпус, например, Валмиерской тюрьмы, разбив его на две местные камеры. В существующих условиях говорить о построении эффективной системы социализации заключённых не приходится, отметила она.

Ранее в комитете Совета Европы заявили о необходимости строительства новых тюрем в Латвии.