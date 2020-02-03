Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM 507 иностранных специалистов были выдворены за пределы Казахстана из-за нарушения трудового законодательства. Об этом 3 февраля заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на пресс-конференции.

По его словам, инспекторы министерства совместно с генеральной прокуратурой проверили 95 крупных предприятий. По итогам второй половины 2019 года возбуждено 397 административных дел.

Общий размер штрафов составил 100 млн тенге ($264 тыс.), добавил министр. Он уточнил, что из 507 выдворенных специалистов 250 — граждане Китая, 43 — Великобритании, 40 — Албании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сократило квоту на привлечение иностранных специалистов на 40%.

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