Курган, , 12:03 — REGNUM В Курганской области из-за подъёма заболеваемости острой респираторной инфекцией закрыли на карантин 12 школ и 29 детских садов. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

Отмечается, что решение о вводе карантина принимает руководство образовательных учреждений при условии, если больны 20% от общего числа учащихся. Карантинные мероприятия введены в 11 муниципалитетах Зауралья.

Полностью закрыты школы в Лебяжьевском, Целинном и Частоозерском районах, детсады — в Целинном и в Щучанском районах. В остальных муниципальных образованиях речь идёт о частичном закрытии.