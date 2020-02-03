Самара, , 12:07 — REGNUM Фестиваль снеговиков пройдет в Самаре. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, «Самарский снеговик 2020» пройдет на набережной города (Маяковский спуск к Волге) в 13:00 часов 4 февраля.

В программе фестиваля состоится конкурс на лучшего снеговика, чемпионат по метанию снежков и флеш-моб.

Победители получат призы. Администрация города приглашает принять участие в фестивале всех жителей и гостей областной столицы.

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