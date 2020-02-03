Мурманск, , 11:59 — REGNUM В Мурманской области приезжие молодые специалисты смогут получать «полярные» надбавки с первого дня работы, а не через пять лет проживания в регионе, как это было до сих пор. Соответствующий законопроект подписал губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это позволит привлечь молодые кадры для нашей бюджетной отрасли, для тех бюджетных учреждений, которые финансируются за счет областного бюджета — это сфера здравоохранения, прежде всего, образования. Чтобы молодые ребята получали «полярки» сразу с момента вступления на работу», — отметил губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что законопроект поднимает возраст получателя надбавки с 30 до 35 лет.

«Сегодня у нас вакансий в этих сферах порядка 1000. Безусловно, по сравнению с другими регионами мы конкурентоспособны по уровню зарплат и надеюсь, что это позволит привлечь нам дополнительные кадры», — заявил Чибис.

Законопроект о «полярках» в ближайшее время рассмотрит областная дума.