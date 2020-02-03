Токио, , 11:57 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, в файтинге Street Fighter V стартовал бесплатный пробный период. Об этом разработчики из Capcom ранее сообщали на странице игры в Twitter.

https://twitter.com/StreetFighter/status/1223305471727153152

Пробный период будет доступен на PS4 и PC. Сообщается, что игрокам откроются 39 персонажей файтинга.

Пробный период в Street Fighter V приурочен к скорому выходу обновлённого издания под названием Champion Edition. В нём будет доступен весь контент (как основной, так и дополнительный) из оригинальной игры, а также два новых бойца.

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