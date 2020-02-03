Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Врачи изучили анализы госпитализированной в субботу, 1 февраля, жительницы города Мурино в Ленинградской области, у которой подозревали коронавирус. Страшный диагноз не подтвердился. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе администрации Ленобласти.

Напомним, 1 февраля 56-летняя женщина обратилась к медикам после того, как почувствовала недомогание. Накануне она вернулась в Россию из Китая, с курортного острова Хайнань.

«Тест на коронавирус жительницы Мурино, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленобласти, отрицательный. Однако Роспотребнадзор прогнозирует период нашего сезонного гриппа и просит не поддаваться панике», — отметили в областной администрации.

В конце января властями РФ было принято решение о временном ограничении въезда на территорию страны граждан Китая по электронным визам, а 3 февраля стало известно о приостановлении железнодорожного сообщения с Поднебесной.

На утро понедельника, 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразилось 17 238 человек, 361 умер.

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