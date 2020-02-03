Мадрид, , 11:53 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра Temtem снова лидирует в чартах продаж Steam. Об этом представители компании Valve рассказали 2 февраля на одной из страниц сервиса.

Temtem лидирует в чартах продаж уже вторую неделю подряд. Следующие позиции в списке самых продаваемых игр Steam занимают Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Напомним, Temtem — это многопользовательский аналог «покемонов» от испанской студии Crema. В нём игроки должны приручать и тренировать фантастических существ Темтемов.

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