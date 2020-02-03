Элиста, , 11:52 — REGNUM 17 миллионов рублей выделено на защитные средства от распространения коронавируса в Калмыкии, об этом сообщается по итогам заседания оперативного штаба республики 3 февраля.

Как сообщает РИА «Калмыкия», 17 млн рублей выделены медицинским учреждениям для закупки медицинских масок и средств защиты. С момент обострения эпидемиологической ситуации, отметил министр здравоохранения РК Юрий Кикенов, медицинские службы находятся в состоянии полной готовности.

В Калмыкии на данный момент под наблюдением находятся 12 человек, ранее вернувшихся из туристических поездок в Китай. По последним данным, коронавирусом больны более 17 тыс. человек, более 360 скончались. В России зарегистрировано два случая коронавируса.