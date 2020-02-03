Джакарта, , 11:50 — REGNUM Национальный олимпийский комитет Индонезии подтвердил, что подготовит 1500 квадратных метров земли для строительства индонезийской деревни (Indonesian Village) во время Олимпийских игр 2020 года в Японии, сообщает Antara.

Председатель индонезийского олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари заявил, что развитие индонезийской деревни стало частью продвижения страны в качестве кандидата на проведение Олимпийских игр в 2032 году.

Индонезия стремится стать первой страной в Юго-Восточной Азии, которая примет крупнейшее спортивное событие в мире.

Ожидается, что в индонезийской деревне будет представлено всё разнообразие индонезийской культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия борется за проведение Олимпийских игр в 2032 году и намерена заручиться поддержкой Китая в этом вопросе.

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