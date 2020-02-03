Самара, , 11:51 — REGNUM Директора профессионального училища подозревают в получении взятки в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает телеграмм-канал Самарский городовой.

По предварительной информации, училищу была выделена субсидия на капитальный ремонт здания.

По версии следствия, подозреваемый директор профессионального училища, которое расположено в селе Домашка Кинельского района, получил от руководителя подрядной организации взятку в размере двухсот тысяч рублей. За это он должен был подписать фиктивные акты выполненных работ по капитальному ремонту учебного заведения, считают следователи.

Отмечается, что данный факт выявили оперативные сотрудники УЭБиПК. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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