Черкесск, , 11:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии предпринимают меры по защите населения от коронавируса. В ходе совещания регионального штаба по профилактике этого заболевания было принято решение о создании штаба для координации проведения мероприятий в этом направлении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Был утвержден также план мероприятий по недопущению завоза и распространения в республике коронавирусной инфекции, поставлены задачи перед управлением Роспотребнадзора, минздравом и минобром.

Темрезов потребовал донести до населения через СМИ, информационные листовки, социальные сети меры профилактики, в том числе гриппа и ОРВИ, проинформировав о необходимости ношения масок при общении с больными и обработке рук антисептическими растворами.

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