Москва, , 11:48 — REGNUM Сочинский инвестиционный форум нужно перенести на другие даты. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными возможные даты», — сказал он.

Глава правительства отметил необходимость «думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума» из-за распространения в мире коронавируса.

Он обратил внимание, что среди возможных участников форума много иностранцев.