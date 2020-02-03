Пермь, , 11:48 — REGNUM В Перми 4 февраля главный ледовый городок «Легенды древней Пармы» закроют на один день. Причиной для такой меры станет оттепель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Согласно метеопрогнозу, наступившая неделя с (3 февраля) обещает быть теплой. Температура воздуха может достичь положительных значений.

В городской администрации обратили внимание на то, что с закрытием ледового городка горки и катки продолжат работать, однако не исключены технические паузы. Поэтому горожанам, планируя свой визит, следует уточнить информацию о режиме работы объектов.

Добавим, что с начала года ледовый городок уже приостанавливал свою деятельность также из-за потепления. В январе комплекс не работал два дня, а некоторые элементы на ледовых объектах пришлось демонтировать в целях безопасности посетителей.