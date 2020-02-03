Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Пять последователей деструктивного религиозного течения в Казахстане задержаны по подозрению в пропаганде терроризма, сообщили 3 февраля в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В ведомстве уточнили, что с санкции суда подозреваемые арестованы на два месяца. Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 257 УК Казахстана («Руководство террористической группой и участия в её деятельности») и 256 УК РК («Пропаганда терроризма»).

В КНБ добавили, что террористическая группа планировала совершение террористических актов в Казахстане, в том числе в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года первый заместитель начальника национального штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин заявил, что в республике сохраняется угроза терроризма.

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