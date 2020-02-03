Барнаул, , 11:45 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин на практике знает, почему предложение ужесточить наказание для шумных соседей будет сложно реализовать. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Введение штрафов для шумных соседей — очень сложный вопрос. В нашем ТСЖ есть эти проблемы. Во-первых, сложно доказывать, что есть «шум», и кто является источником «шума». Так, один житель у нас постоянно жалуется на шум, поскольку над ним живет семья, где двое детей. Для начала он приглашал соседей как свидетелей и вызывал полицию. Но соседи явно решили не вмешиваться. И этот житель стал меня вызывать, как председателя правления ТСЖ, хотя я живу в другом подъезде. Я приходил, обычно около 23 часов. Тут же жилец вызывал полицию и я давал показания. Эти материалы полицейские передавали в административную комиссию района. Административная комиссия вынесла штраф нарушителям. Но суд отменил это решение, сославшись, что не доказан источник шума.

Второе препятствие для введения этих норм — это то, что зачастую соседи обостренно воспринимают шум, выражая свое личностное негативное отношение к соседу. Как врач могу назвать это «пограничным состоянием». Такой человек возмущается шумом соседки, аргументируя: «Наглая такая…», но при этом соглашается, что он спокойно засыпает при включенном телевизоре, но вот шум соседки ему не дает покоя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»). По её словам, штрафы за шум с 23:00 до 7:00 для граждан составят от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

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