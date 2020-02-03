Барнаул, 3 февраля 2020, 11:45 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин на практике знает, почему предложение ужесточить наказание для шумных соседей будет сложно реализовать. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Введение штрафов для шумных соседей — очень сложный вопрос. В нашем ТСЖ есть эти проблемы. Во-первых, сложно доказывать, что есть «шум», и кто является источником «шума». Так, один житель у нас постоянно жалуется на шум, поскольку над ним живет семья, где двое детей. Для начала он приглашал соседей как свидетелей и вызывал полицию. Но соседи явно решили не вмешиваться. И этот житель стал меня вызывать, как председателя правления ТСЖ, хотя я живу в другом подъезде. Я приходил, обычно около 23 часов. Тут же жилец вызывал полицию и я давал показания. Эти материалы полицейские передавали в административную комиссию района. Административная комиссия вынесла штраф нарушителям. Но суд отменил это решение, сославшись, что не доказан источник шума.

Второе препятствие для введения этих норм это то, что зачастую соседи обостренно воспринимают шум, выражая свое личностное негативное отношение к соседу. Как врач могу назвать это «пограничным состоянием». Такой человек возмущается шумом соседки, аргументируя: «Наглая такая…», но при этом соглашается, что он спокойно засыпает при включенном телевизоре, но вот шум соседки ему не дает покоя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»). По её словам, штрафы за шум с 23:00 до 7:00 для граждан составят от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

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