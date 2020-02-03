Челябинск, , 11:45 — REGNUM В Челябинске трое молодых граждан осуждены за убийство своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в посёлке Первомайском 14 октября 2018 года. Двое 19-летних граждан и один 18-летний напали на человека в квартире его сожительницы. Они нанесли ему несколько ранений ножом, сбросили с четвёртого этажа и затем продолжили экзекуцию. Мужчина в итоге скончался.

19-летние предстали перед облсудом по обвинению в убийстве, а 18-летний был обвинён в пособничестве. Организатору суд назначил 12 лет строгого режима. Его подельники получили пять и семь лет общего.