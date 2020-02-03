Москва, , 11:40 — REGNUM Завтра, 4 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова ответит на вопросы депутатов Госдумы о борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, Попова примет участие в заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В ходе заседания профильный комитет рассмотрит вопрос о складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановке в Россиив связи с новой коронавирусной инфекцией и о мерах, направленных на предотвращение распространения данного заболевания на территории РФ.

На заседание приглашены также представители Минздрава России, Минтранса России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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