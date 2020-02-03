Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) семь человек были направлены на обследование в связи с выявленными симптомами заболевания коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты обследовали пассажиров 133 рейсов из зарубежных стран, в том числе четырёх рейсов из Китая. В период усиления санитарно-карантинного контроля выявлено семь человек с подозрением на инфекционные болезни.

«В одном случае подтверждена риновирусная инфекция, в остальных случаях инфекционное заболевание исключено. Ни в одном случае диагноз коронавирусной инфекции не подтверждён, обнаружены возбудители — риновирусной инфекции, гриппа типа А пандемический и респираторно-синтициальной инфекции», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV из КНР в Ростове-на-Дону провели тактико-специальное учение по госпитализации больных с симптомами заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области готовят стационары для больных коронавирусом