Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбурге в ряде аптек пропали медицинские маски. А там, где нет дефицита этих медизделий, значительно вырос ценник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным областного аптечного склада, в Оренбурге еще можно купить маски по старой цене — 4−6 рублей. Но адреса, например, в южной части города, где можно купить дешевую медицинскую маску, назвать не смогли. Сотрудники признали тот факт, что маски быстро раскупают. В связи с ситуацией, связанной с эпидемией гриппа и ОРВИ, организациям рекомендуют масочный режим, поэтому маски скупают оптом.

Корреспонденту ИА REGNUM в одной из аптек, расположенной в центре Оренбурга, сообщили, что дефицита масок у них нет, а стоимость упаковки из трех масок — 45 рублей, пяти масок — 75 рублей.

Напомним, в Оренбургскую область пришла эпидемия гриппа и ОРВИ. В четырех городах, в том числе Оренбурге, все школы закрыты на карантин.