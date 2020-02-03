Москва, , 11:37 — REGNUM Ситуация с поставками жизненно важных лекарств не должна повторить историю с препаратом «Фризиум». Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Когда речь идёт о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом «Фризиум», — сказал он.

Мишустин поручил до 13 февраля «подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжёлыми заболеваниями».

«В первую очередь, это дети», — отметил глава правительства.

Поручение дано вице-премьеру Татьяне Голиковой.