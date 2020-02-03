Новосибирск, , 11:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о результатах анализов трёхлетней девочки, которую ранее госпитализировали после возвращения из Китая.

«Коронавирус у ребёнка не обнаружен. По медицинским показаниям малышка ещё некоторое время пробудет в больнице», — уточнили в региональном минздраве, уточнив, что у девочки диагностирована ОРВИ.

Тестирование на наличие в организме ребёнка коронавируса проводили специалисты новосибирского центра «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирская семья 30 января 2020 года вернулась после отдыха на острове Хайнань (Китай). В самолёте ребёнок почувствовал недомогание. Прибывших встретили медики.

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