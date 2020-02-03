Курск, 3 февраля 2020, 11:31 — REGNUM В аптеках Курской области медицинские защитные маски подорожали в 35 раз. Как сообщил портал 46tv, об этом на совещании 3 января заявила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.
По словам замгубернатора, раньше медицинская маска стоила один рубль, теперь — 35 рублей. Дефицита масок в аптеках нет, однако запрещать им повышать цены власти не могут.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь поручил администрации подключиться и проследить, чтобы люди были обеспечены необходимым количеством масок.
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