Курск, , 11:31 — REGNUM В аптеках Курской области медицинские защитные маски подорожали в 35 раз. Как сообщил портал 46tv, об этом на совещании 3 января заявила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

По словам замгубернатора, раньше медицинская маска стоила один рубль, теперь — 35 рублей. Дефицита масок в аптеках нет, однако запрещать им повышать цены власти не могут.

«Ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле. Нами был разработан план мероприятий, он уже представлен в федеральные структуры. Замечаний по нему нет. Однако вызывает волнение факт реагирования наших торговых сетей, аптечных сетей на неспокойную ситуацию. Мер государственного регулирования по формированию цен на лекарства нет», — цитирует портал слова Хмелевской.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь поручил администрации подключиться и проследить, чтобы люди были обеспечены необходимым количеством масок.

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