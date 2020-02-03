Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Петербургские следователи завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве женщины, которая являлась гражданской активисткой, и передали его в прокуратуру. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тело активистки ЛГБТ-сообщества Елены Григорьевой было обнаружено 21 июля 2019 года недалеко от ее дома на Пулковском шоссе. По данным следствия, преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Изначально сыщики подозревали в убийстве уроженца Киргизии, знакомого погибшей, однако позже его причастность не подтвердилась и под подозрение попал другой мужчина, местный житель, 29-летний Алексей Волнянко. Подозреваемый имел за плечами судимость по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с 20 на 21 июля 2019 года в квартире одного из домов по улице Ленсовета он вместе с потерпевшей распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. Вдвоем они вышли на улицу, где мужчина сначала жестко избил спутницу, а также нанес ей не менее 17 ударов ножом.

От полученных ран Григорьева скончалась на месте, а ее убийца скрылся с места преступления, выбросив нож в кусты неподалёку от своего дома. После задержания мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. За время расследования был проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе 12 молекулярно-генетических.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Петербургу.

Ранее следствие отмечало, что при жизни Григорьева принимала участие в пикетах и митингах, боролась за права секс-меньшинств. В то же время она вела асоциальный образ жизни.

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