Москва, , 11:30 — REGNUM Послание президента Владимира Путина в 2020 году определённо окажет серьёзное влияние на жизнь страны. В этом уверены более 60% граждан, показал опрос «Левада-центра».

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Противоположное мнение высказали 35% опрошенных. Затруднились ответить 4%.

Смотрели трансляцию послания президента по телевидению, в интернете полностью или в новостях 51% граждан. Что-то слышали о послании 27%. Не смотрели и не знают содержания 22% респондентов.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года. Опрошены 1603 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года.

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