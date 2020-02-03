Нальчик, , 11:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии получил травму на рабочем месте врач-уролог Республиканской клинической больницы. Инцидент произошел 31 декабря 2019 года. Первыми о нем сообщили в соцсетях жители республики.

«Во время дежурства в приемном отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР лицом, сопровождающим больного, были нанесены телесные повреждения дежурному врачу-урологу, а именно, несколько ударов рукой по голове в область уха слева», — сообщила пресс-служба государственной инспекции труда.

Правоохранительные органы организовали проверку. Как прокомментировали в МВД, в действиях лица, нанесшего побои врачу, усматривается состав преступления, предусмотренного статьей УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако в государственной инспекции труда по республике, которая провела свое расследование, считают, что травма, нанесенная врачу, носит тяжелый характер.

Ведомство возбудило административное производство в отношении руководства больницы, которое не обеспечило исполнения требований трудового законодательства о безопасности сотрудников. О мерах, которые приняли правоохранительные органы в отношении нападавших на врача, пока не сообщается.

Между тем родные мужчины, который нанес побои, считают, что он таким образом отреагировал на отказ врача оказать помощь его отцу, доставленному в больницу с приступом. Врач якобы прошел мимо, не оказав помощь, и один из сыновей пострадавшего «в эмоциональном состоянии дал несильную пощёчину» медику.