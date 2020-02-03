Челябинск, , 11:28 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции провели беседу с родителями ребёнка, который разместил на сайте объявление о продаже своей младшей сестры. Об этом сообщают представители УМВД.

Также беседа прошла с самим мальчиком. Его предупредили о том, что такие шутки допускать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля на одном из сайтов появилось объявление о продаже девочки Маши за 5 тыс. рублей. Полиция сразу начала проверку.

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