Ростов-на-Дону, 3 февраля 2020, 11:26 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области водителей призвали снизить скорость. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 3 февраля.
Сотрудники дорожной полиции обратились к автовладельцам в связи с туманом. В условиях плохой видимости Госавтоинспекция «призывает увеличить дистанцию, строго соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам».
ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону в связи с ураганным ветром было продлено штормовое предупреждение.
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