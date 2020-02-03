Брянск, , 11:26 — REGNUM О целевых направлениях на учёбу в медицинские вузы, льготах при поступлении и зарплатах спросили студенты губернатора Брянской области Александра Богомаза в Стародубе 1 февраля. Встреча в формате диалога была посвящена обеспечению кадрами системы здравоохранения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Глава региона рассказал о предуниверсарии в Брянске, в котором в 2019 году начали обучение 120 человек. В 2020 году в учебное учреждение смогут поступить иногородние ребята — для них будет построено общежитие. Студентов интересовали вопросы дальнейшего трудоустройства, средний размер заработной платы врача, медсестры и фельдшера ФАПа.

Брянский предуниверсарий ежегодно будет выпускать около 250 абитуриентов, которые продолжат обучение в Первом медицинском университете в Москве, а затем смогут вернуться в регион с гарантированной работой и жильём.