Барнаул, , 11:24 — REGNUM В связи со вспышкой коронавируса в Алтайском крае организован пофамильный учёт всех граждан, прибывающих из Китая. Как сообщает региональный минздрав, в списках находятся как граждане Поднебесной, так и россияне. В их числе — участники одного из алтайских творческих коллективов, а также студенты и туристы.

Чиновники отмечают, что данная работа ведётся в тесном взаимодействии с территориальным управлением Роспотребнадзора и другими надзорными и контролирующими ведомствами. Всего под наблюдение попали 45 человек, но власти региона отмечают: заболевших и лиц с подозрением на короновирусную инфекцию, в Алтайском крае нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Алтайском крае временно приостановлено оформление и выдачу разрешений на работу, виз и разрешений на въезд в Российскую Федерацию гражданам Китая.

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