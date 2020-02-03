Москва, , 11:22 — REGNUM Для борьбы с новым типом коронавируса Россия направит в Китай гуманитарную помощь. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией», — сказал он.

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По его словам, ситуация в России на данный момент находится под контролем. В стране приняты меры, препятствующие распространению инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные граждане, у которых выявлен новый тип коронавируса, могут быть депортированы из России. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, принятые в стране меры позволят «осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь».

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