Уфа, , 11:23 — REGNUM Удостоверение к ордену Красной Звезды передали сотрудники военного комиссариата Башкирии дочери участника Великой Отечественной войны Андрея Баклана, который умер, не узнав о награде, к которой его представили в 1943 году. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По сообщению пресс-службы ведомства, сержанта Андрея Иосифовича Баклана представили к награде за умелое управление артиллерийским орудием в бою под Сталинградом. Под его командованием было ликвидировано порядка 250 немецко-фашистских солдат и офицеров. Кроме этого были уничтожены четыре ДЗОТа, семь автомашин и две пушки противника.

В этом бою сержант Баклан был тяжело ранен и госпитализирован. Поэтому награда ему так и не была вручена. Отмечается, что герой умер в 1984 году, так и не узнав о награде.

Сообщается, что удостоверение к награде передали в Уфе дочери ветерана Великой Отечественной войны Раисе Хрычевой.

Отмечается, что в настоящее время военные комиссариаты ЦВО продолжают искать героев, которым по каким либо причинам не были вручены заслуженные награды.

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