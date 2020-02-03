Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министр связи и информации Индонезии Джонни Плейт попросил политических деятелей острова Натуна урегулировать ситуацию в этом районе из-за избрания острова в качестве места наблюдения за гражданами Индонезии из Ухани (Китай), сообщает Kompas.

Издание отмечает, что эвакуированные из Уханя жители Индонезии помещены в карантин на острове Натуна.

«Надеюсь, жители будут чувствовать себя комфортно в течение 14 дней», — заявил министр здравоохранения Тераван Агус Путранто.

В течение 14 дней медики будут наблюдать за состоянием здоровья индонезийских граждан путем проведения медицинских осмотров два раза в день.

Как сообщало ИА REGNUM, трое индонезийских граждан в Ухане (Китай) не были эвакуированы из-за состояния здоровья.

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