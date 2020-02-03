Сеул, , 11:06 — REGNUM В связи с быстрым распространением нового коронавируса 2019-nCoV администрация Сеула приняла решение об усилении мер борьбы с вирусом в метрополитене. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, каждый вагон и станция Сеульского метрополитена будут ежедневно обрабатываться стерилизующим веществом на основе перекиси водорода.

Известно, что стоимость одной стерилизации всего метрополитена Сеула составит 16 млн вон (~$13 420).

«Здоровье и безопасность наших граждан в приоритете, — отметил мэр города Пак Вон Сун. — В настоящее время, не так много людей пользуются общественным транспортом, однако число граждан, ежедневно спускающихся в метро, составляет 8 млн человек, а пользующихся автобусным сообщением — 6 млн человек».

Ранее, мэр города также провел встречу с представители отрасли пассажирских автоперевозок, во время которой призвал компании усилить профилактические и дезинфицирующие меры в транспорте.