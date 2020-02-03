Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM Свердловские автомобилисты в скором времени смогут получить номер с кодом региона 666. Об этом сообщает «Коммерсант».

Благодаря вносимым в приказ МВД изменениях ГИБДД сможет выдавать автомобильные номера с трёхзначными кодам регионов. Теперь в Свердловской области будут доступны номера с кодом региона 666 (ранее были 66 и 96).

В христианстве комбинация из трёх шестерок называется «числом зверя». Числу 666 приписывают дьявольские свойства. Впрочем, есть и те религиозные люди, кто считают данное верование предрассудком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге появились наклейки «Город бесов». Их расклеили после протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Словосочетание «Город бесов» впервые употребил в отношении Екатеринбурга телеведущий Владимир Соловьёв.

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