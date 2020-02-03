Москва, , 10:51 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил даты проведения городских фестивалей Москвы в 2020 году. Информация опубликована на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

"Это расписание городских фестивалей в 2020 году. Сохраняйте. Многие туристы даже планируют поездку в столицу на эти даты. Да и москвичи ждут», — написал Собянин.

Всего в 2020 году в Москве запланировано проведение 17 фестивалей.

Уже начался фестиваль «Букинист», он проводится с 1 по 6 февраля. С 21 февраля по 1 марта будет проходить «Московская масленица».

Далее столицу ждут фестивали «Золотая маска» в городе, «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Арт-фестиваль Николин день», «Московская весна A Capella», «Мировые балетные каникулы», «Времена и Эпохи», «День России», «Ритм моего города», «День флага России», «Цветочный джем», «День города», «Золотая осень» вместе с проектом «Рыбная неделя в Москве», «День народного единства», а завершит год «Путешествие в Рождество».