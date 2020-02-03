Ставрополь, , 10:43 — REGNUM На Ставрополье вынесли обвинительный приговор троим фигурантам дела о создании преступной банды на территории следственного изолятора. Злоумышленники признаны виновными в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в период с декабря 2015 по декабрь 2017 года Руслан Магомаев, Евгений Куклин и Владимир Хачатурян действовали в составе организованной преступной группы. Они требовали от содержащихся в следственном изоляторе и их родственников различные суммы денег. Тем, кто отказывался, бандиты угрожали расправой и создавали для них невыносимые условия содержания.

Согласно вердикту Ленинского районного суда Ставрополя, осужденные пробудут в колонии строгого режима от 8,5 до 17,5 лет. Они также должны выплатить штрафы, сумма которых составляет 900 тыс. рублей. Добавим, что в данном уголовное деле значилось 72 эпизода.