Великий Новгород, , 10:39 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году прокуроры региона через суд добились предоставления жилья для 203 детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в суд направлены было 228 исковых заявлений, но по итогам процессов пока только 203 сироты получили положенные им по закону жилые помещения.

Так, например, в Боровичском районе 12 детей-сирот не были обеспечены жильём с 2018 года и вынужденно снимали квартиры или проживали у знакомых. После судебного процесса сиротам предоставили квартиры по договорам найма специализированного жилого помещения.

Кроме того, прокуратура установила, что в Великом Новгороде и Пестово местные власти предоставили сиротам квартиры в ненадлежащем состоянии. В областном центре жилые помещения, предоставленные двум детям-сиротам, не соответствовали санитарным нормам — мэру города было внесено представление. В Пестоворайонная администрация выделила сиротам квартиры, которые быстро пришли в негодность. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.

В пресс-центре администрации Великого Новгорода корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в конце 2019 года приобрели жильём для двух детей-сирот — они были переданы льготникам в январе, после оформления всех документов. Всего в прошлом году для детей-сирот городские власти купили 43 квартиры, в очереди остались 230 человек, 38 из которых получили право на жильё в 2019 году.

Из тех, кто стоит в очереди, необходимо обеспечить жильём 127 человек (остальные ещё учатся и проживают в общежитии, служат в армии), но бюджету Великого Новгорода на эти цели предоставлена субвенция только на сумму около 55 млн рублей, что позволит обеспечить жильём только 41 человека.