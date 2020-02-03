Кызыл, , 10:39 — REGNUM В Туве сложились неблагоприятные условия для чабанов, которым из-за заснеженных пастбищ приходится использовать заготовленные запасы кормов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно отчёту регионального минсельхоза, в некоторых районах снежный покров превысил 45 см и затруднил пастбищное содержание скота.

«Особенно сложно овцам и козам, которые составляют основу общего стада и насчитывают 1,15 млн голов. Они не в состоянии добывать из-под снега корм, когда его слой становится выше 15−20 см», — отметили в правительстве.

Для облегчения доступа к корму, пастбища приходится расчищать от снега т.н. «клинованием», в котором задействовано 73 трактора. Однако этого не хватает, из-за чего животноводам приходится вскрывать резервы. К сегодняшнему дню использовано уже треть запасов грубых кормов.

При этом в Тес-Хемском районе уже не осталось ни одного килограмма кормов, из-за чего возникла угроза бескормицы и падежа скота. Для помощи им «распечатают» региональный кормовой фонд, созданный на случай ЧС в животноводстве.

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