Москва, , 10:38 — REGNUM Некоммерческие организации (НКО) Москвы проведут для жителей города бесплатные занятия, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятия запланированы на 4, 5 и 7 февраля.

4 февраля в Центре практической психологии пройдёт семинар «Как найти свое оптимальное профессиональное направление». Также в этот день организуют мастер-класс по вокальному искусству для учащихся музыкальных школ и вузов. Занятие будет вести народная артистка СССР Маквала Касрашвили.

5 февраля пройдёт занятие онкошколы «Информированный пациент», посетители получат «важные знания об онкологических заболеваниях». Для старшего поколения москвичей проведут профессиональное тестирование.

Встреча «Как уберечь ребенка от ожогов и как оказать первую помощь, если ожог все-таки произошел» состоится 7 февраля.