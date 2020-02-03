Москва, , 10:38 — REGNUM В городских поликлиниках Москвы с 11 февраля начинается капитальный ремонт. Первыми начнут ремонтировать медицинские учреждения в Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В 2020 году капремонт начнётся в 50 поликлиниках Москвы

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новый стандарт — это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов

Согласно новому стандарту в московских поликлиниках установят новейшее оборудование для диагностики, заменят коммуникации, разместят удобную мебель и модернизируют кабинеты врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 году в Москве планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом.

Читайте также: Ремонт поликлиник не повлияет на доступность медпомощи в Москве — Хрипун