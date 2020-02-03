Ташкент, , 10:35 — REGNUM В Узбекистане создали специальную комиссию для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию республики. Об этом сообщили в пресс-службе агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при минздраве республики.

Комиссия создана указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В ведомстве представили результаты профилактических мероприятий. В частности, 30 января в аэропорт Ташкента прибыло 38 самолетов, пассажиры которых были проверены аппаратурой термометрии, в том числе 84 студента, которые обучаются в Китае.

Кроме того, специалисты обследовали 953 гражданина, которые прибыли на пяти поездах. В результате профилактических мероприятий зараженных коронавирусом установлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Uzbekistan Airways приостановит регулярные авиарейсы с Китаем с 4 февраля 2020 года. Решение было принято в связи со вспышкой коронавируса.

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