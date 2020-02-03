Уагадугу, , 11:05 — REGNUM В результате эскалации джихадистского насилия в регионе Сахель более 8 миллионов детей школьного возраста в Буркина-Фасо, Мали и Нигере были вынуждены прекратить посещать школу. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран — Сенегал, Мали, Мавритания, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерия, Судан, Эритрея.

«Когда вы посещаете школу, вы видите, что есть возможности другого пути — вы надеетесь, что вы можете стать кем-то, но теперь у этих детей нет нормальной жизни», — сказала CNN представитель ЮНИСЕФ в Буркина-Фасо Энн Винсент.

Как отмечают репортеры, скорость эскалации конфликта и масштаб кризиса в Буркина-Фасо шокировали наблюдателей. По их словам, в последние годы экстремистское насилие охватило Ливию, Мали и Северную Нигерию, однако Буркина-Фасо и соседний Нигер оставались неохваченными насилием и традиционно рассматривались как «буфер стабильности» в Сахеле, что изменилось в кратчайшие сроки.

«Инциденты с безопасностью становились все хуже и хуже. Теперь можно говорить о том, что у трети страны серьезные проблемы с безопасностью. Это большое изменение. Всего три года назад на страну возлагалась надежда. [А теперь] страна переместилась назад на 10 или 15 лет, и это ужасно», — заявила Винсент.

Чиновники и аналитики по вопросам безопасности рассматривают насилие, особенно в Буркина-Фасо, как серьезную региональную угрозу. Опасение заключается в том, что воинствующие группировки, такие как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «IslaRule» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут использовать страну в качестве «моста» для продвижения в прибрежные районы Западной Африки. Эксперты отмечают, что если Буркина-Фасо «проиграет бой», то весь регион может быть потерян.

«Очень важно, чтобы нынешняя проблема безопасности в Буркина-Фасо была решена, потому что [насилие] может распространиться на Бенин, Того, Гану и Кот-д'Ивуар. Мы уже были свидетелями того, как вооруженные группы пытались закрепиться в этих пограничных регионах», — сказал в интервью CNN Уильям Ассанво, аналитик по безопасности, базирующийся в Институте исследований безопасности в Абиджане.

Со своей стороны, епископ Лоран Дабире из Дори заявил, что первоочередной целью политиков должно стать возвращение детей в школу.

«Если они не пойдут в школу через 10 лет, мы увидим, как целое поколение было принесено в жертву, потому что они не могли учиться. Пострадают не только они. Страдать будут все», — заявил Дабире.

Выступая перед журналистами в ноябре 2019 года, комиссар Африканского союза по вопросам мира и стабильности Смаил Черги назвал насилие в регионе самой сложной ситуацией на континенте.