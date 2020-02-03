Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM В свердловское законодательное собрание внесён законопроект о продлении действия региональной программы материнского капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политике области.

Проект закона внёс глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, предлагается продлить срок действия свердловской программы до конца 2026 года. Деньги получают семьи при рождении третьего ребенка — в частности, в 2020 году размер суммы составляет 141 тысячу рублей. А при рождении одновременно троих и более детей — около 212 тысяч рублей.

В 2019 году сертификат на областной материнский капитал получили 8 тысяч 328 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил ввести материнский капитал для семей при рождении первого ребёнка. Также глава государства заявил о необходимости увеличить размер маткапитала.

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