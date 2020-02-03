Благовещенск, , 10:32 — REGNUM Рядом с Амурской областной детской клинической больницей житель города Благовещенск нашёл пакет с крупной суммой денег и документами на ребёнка, страдающего онкологическим заболеванием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина разместил информацию в социальных сетях, желая найти владельцев найденного пакета — этот поступок получил активной обсуждение, в котором пользователи соцсетей высказывали разные взгляды на ситуацию.

«Я понимаю, что, скорее всего, эти деньги на лечение ребенка, и потерявшим родителям они очень нужны. Поэтому готов отдать пакет при предъявлении документов на ребенка», — написал горожанин в социальных сетях.

Владельцы пакета нашлись, и документы вместе с крупной суммой денег были возвращены законным владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Нижнего Новгорода нерасторопный пассажир случайно оставил на стойке регистрации сумку, в которой находился миллион рублей.