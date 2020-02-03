Москва, , 10:27 — REGNUM Ужесточение наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 07:00, разумно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев («Единая Россия»).

«Мы живём в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно, — цитирует его RT. — Лично моё мнение — ужесточение разумно».

По его словам, если критерии и правила, по которым это будет оцениваться, будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях, это будет очень удобно.

«Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы. Так, согласно законопроекту, в жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

Вместе с тем нарушением не будут считаться, например, крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и так далее.

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