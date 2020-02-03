Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве некоммерческие организации (НКО) подготовили для горожан бесплатные занятия. Они затронут такие темы как здоровье, творчество и развитие карьеры, сообщается на портале мэра столицы.

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Посетить занятия можно будет 4, 5 и 7 февраля. Для участия во всех мероприятиях необходимо зарегистрироваться.

4 февраля состоится занятие по профориентации и секретам вокала, 5 февраля консультации по онкозаболеваниям и профтестирование, 7 февраля горожан расскажут о профилактике ожогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве зарегистрировано более 33 тыс. НКО, из них 6 тыс. — социально ориентированные.

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