Джакарта, , 10:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что трое индонезийских граждан в Ухане (Китай) не были эвакуированы из-за состояния здоровья, сообщает Sindonews.

Глава департамента МИД Индонезии по защите индонезийских граждан и юридических лиц Джудха Нуграха заявил, что у троих человек обнаружили небольшую лихорадку во время проверки в аэропорту города Ухань.

По его словам, все те, кто садятся на борт самолета, обязаны пройти медицинский осмотр, включая проверку температуры тела.

«Итак, на данный момент мы сосредоточены на поддержке наших соотечественников. Есть две вещи, которые требуют внимания. Во-первых, логистика, а также укрепление и поддержание их психологического состояния», — отметил Джудха Нуграха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии приостановило выдачу виз гражданам Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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